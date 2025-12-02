Путин предложил создать на базе ВЭБ.РФ экосистему сопровождения инвестиций

Предприниматели и компании смогут получать профессиональные консультации и помощь на всем жизненном цикле проекта, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил создать в России на базе ВЭБ.РФ единую экосистему сопровождения инвестиций.

"Предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций, чтобы предприниматели, компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта - от его задумки до реализации. Создать такую экосистему предлагаю на базе корпорации "ВЭБ.РФ" с участием Минэкономразвития", - сказал глава государства на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

Путин отметил, что часто проекты, особенно масштабные, выходят за рамки одного региона. При иностранных инвестициях федеральный уровень помогает определить, где лучше реализовать проект с новым партнером.