Путин: Запад хочет устранить конкурентов в экономике

Современный мир в целом отличается "высокой турбулентностью", подчеркнул президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Страны коллективного Запада стремятся устранить конкурентов в экономической сфере, сохранить в условиях современности свои привилегии и ускользающую монополию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

Читайте также

Рекордно низкая безработица и снижение инфляции. Заявления Путина на форуме ВТБ

Он напомнил, что современный мир в целом отличается "высокой турбулентностью, которая во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран".

"Используя свое монопольное положение на отдельных рынках, в сфере финансов они вводят незаконные односторонние ограничения, стремятся таким образом надавить на суверенные государства, которые ведут независимую политику, - подчеркнул Путин. - А по сути, западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить в быстроменяющемся мире свои былые привилегии, ту самую ускользающую монополию".