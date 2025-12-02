Путин: прирост ВВП РФ за год составит от 0,5-1%

По словам президента, "мягкая посадка" роста была ожидаема

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Прирост ВВП РФ за год составит от 0,5% до 1%, но эта "мягкая посадка" роста была ожидаемой. Об этом заявил на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.

"В экономике отмечается замедление роста. За 9 месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%, в том числе в третьем квартале 0,6%. По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%. Но в целом это ожидаемый результат. Мы и говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки",- сказал Путин.