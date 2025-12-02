Путин: Россия будет выводить сотрудничество с КНР и Индией на новый уровень

За последние три года существенно увеличен объем торговли с этими странами, отметил президент РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россию с Китаем и Индией объединяют долгие годы дружбы и стратегического партнерства. Москва нацелена вывести это сотрудничество на качественно новый уровень "с усилением его технологической составляющей", обратил внимание президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".

Он особо подчеркнул, что Россия продолжит наращивать сотрудничество с теми странами, которые в этом заинтересованы, а таких стран, "действующих рационально и прагматично", абсолютное большинство.

"За последние три года мы существенно увеличили объем торговли с ними, прежде всего имея в виду ключевых партнеров - Китай, Индию, с которыми нас объединяют долгие годы дружбы и стратегического взаимодействия, - напомнил президент. - Знаю, что в этом зале много представителей китайской и индийской делегации. Подчеркну, мы нацелены вывести сотрудничество с Китайской Народной Республикой и с Республикой Индия на качественно новый уровень с усилением его технологической составляющей".