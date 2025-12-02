Путин поручил сформировать программу IPO и SPO размещений акций компаний с госучастием
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием.
"Прошу правительство сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием, а министерства прошу наметить отраслевые планы по выходу на фондовый рынок крупных эмитентов. Конечно, предусмотрев конкретные эффективные стимулы для бизнеса, который размещает свои акции, включая увязку действующих мер поддержки с публичностью компании", - отметил Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!".