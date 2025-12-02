Путин поручил сформировать программу IPO и SPO размещений акций компаний с госучастием

Президент РФ также попросил министерства наметить отраслевые планы по выходу на фондовый рынок крупных эмитентов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием.

Читайте также

Рекордно низкая безработица и снижение инфляции. Заявления Путина на форуме ВТБ

"Прошу правительство сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием, а министерства прошу наметить отраслевые планы по выходу на фондовый рынок крупных эмитентов. Конечно, предусмотрев конкретные эффективные стимулы для бизнеса, который размещает свои акции, включая увязку действующих мер поддержки с публичностью компании", - отметил Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!".