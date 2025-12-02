Путин заявил о сохранении в России рекордно низкой безработицы

Она находится на уровне 2,2%, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в России сохраняется на рекордно низком уровне в 2,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы. Так, у нас сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - 2,2%", - сказал он.

Путин подчеркнул, что этот показатель является низким не только для России, но и для большинства крупнейших экономик мира.

Модератором пленарной сессии традиционно является президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Основная тема форума в 2025 году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". Первый день мероприятия посвящен глобальной макроэкономической повестке.

16-й инвестиционный форум ВТБ проходит 2-3 декабря на территории Центра международной торговли в Москве. ТАСС - информационный партнер.