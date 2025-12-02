Путин: власти недовольны дисбалансами в некоторых отраслях экономики РФ

В некоторых сферах выпуск продукции в 2025 году не только не увеличился, но и вовсе сократился, отметил президент РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские власти недовольны возникшими дисбалансами в некоторых секторах экономики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Наметились некоторые дисбалансы. Так, в ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился. Такие тенденции устраивают? Нет", - сказал глава государства.