Путин: власти недовольны дисбалансами в некоторых отраслях экономики РФ
14:35
обновлено 14:59
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские власти недовольны возникшими дисбалансами в некоторых секторах экономики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Наметились некоторые дисбалансы. Так, в ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился. Такие тенденции устраивают? Нет", - сказал глава государства.