Путин назвал стабильным состояние госфинансов России

При этом в полном объеме профинансированы ключевые приоритеты, отметил президент РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Состояние государственных финансов России стабильно, при этом социальные обязательства, оборона и развитие страны профинансированы полностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Остается стабильным состояние государственных финансов. Мы своевременно приняли решение как в части доходов, так и расходов федерального бюджета. При этом в полном объеме профинансированы ключевые приоритеты. Это социальные обязательства, оборона и национальная безопасность, а также задачи по достижению национальных целей развития", - сказал глава государства.