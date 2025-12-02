Путин: госдолг России остается одним из самых низких в мире
Редакция сайта ТАСС
14:32
обновлено 14:48
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный долг РФ остается одним из самых низких в мире. Об этом заявил на форуме "Россия зовет!" президент России Владимир Путин.
"Государственный долг России, наверняка тоже говорили об этом, - меньше 20% ВВП, он по-прежнему один из самых низких в мире. То есть мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики", - отметил глава государства.