Путин: госдолг России остается одним из самых низких в мире

РФ продолжает сбалансированную, ответственную бюджетную политику, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный долг РФ остается одним из самых низких в мире. Об этом заявил на форуме "Россия зовет!" президент России Владимир Путин.

Читайте также

Пять городов, сотни предпринимателей. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

"Государственный долг России, наверняка тоже говорили об этом, - меньше 20% ВВП, он по-прежнему один из самых низких в мире. То есть мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики", - отметил глава государства.