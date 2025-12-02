Путин: к концу декабря инфляция должна быть около 6%

Президент России назвал снижение инфляции важным достижением года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Снижение инфляции в РФ стало важным достижением 2025 года, к концу декабря она должна быть около 6%. Об этом заявил на форуме "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%. То есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка. Знаю, сейчас специалисты начнут высчитывать по разным параметрам, но в целом это вот так и выглядит, как я сказал. Рассчитываем, что эта тенденция будет закрепляться", - сказал Путин.