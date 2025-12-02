Путин: Россия продолжит выполнять обязательства перед иностранными контрагентами

РФ намерена наращивать сотрудничество с заинтересованными странами, отметил президент страны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия, несмотря на все внешние вызовы и давление извне, будет продолжать проводить суверенную экономическую политику, а также выполнять все заявленные обязательства перед контрагентами, наращивать сотрудничество с заинтересованными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

"Мы будем и дальше выстраивать суверенную экономическую политику, действовать на внешнем контуре, исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан, выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы", - подчеркнул глава государства.