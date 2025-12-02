Уведомления об оказании госуслуг теперь будут приходить в Мах

В Минцифры также отметили, что в мессенджере можно узнать о начисленных штрафах и оплатить их

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Возможность узнать статус поданного заявления на "Госуслугах" реализована в национальном мессенджере Max. Уведомления будут приходить в чат-бот портала в мессенджере, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

"Узнать статус поданного на "Госуслугах" заявления теперь можно гораздо быстрее. Уведомления о ходе оказания самых популярных услуг приходят не только в личный кабинет портала, но и в бот "Госуслуг" в мессенджере Мах. Он верифицирован синей галочкой", - рассказали в министерстве.

Кроме того, как отметили в Минцифры, в Мах можно узнать о начисленных штрафах и оплатить их. "Информирование настроено по наиболее востребованным и социально значимым государственным услугам. В дальнейшем планируется поэтапное расширение перечня", - добавили в министерстве.