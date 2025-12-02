Силуанов: Россия заинтересована в притоке новых инвестиций из любых стран

Министр финансов отметил, что проблем с выводом заработанной прибыли нет

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в притоке новых инвестиций из любых стран, проблем с выводом заработанной прибыли нет. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы, конечно, заинтересованы, никогда не отказываемся от новых инвестиций, притока средств из любых стран. Из любых стран, если инвесторы вкладывают ресурсы в нашу экономику, проблем с выводом ресурсов с заработанными маржами, прибылями нет. Мы так договаривались, такое решение есть. Поэтому мы, наоборот, всячески поддерживаем иностранных инвесторов", - сказал он.

Он также подчеркнул, что у России проблем с иранскими инвесторами, да и вообще с дружественными странами и инвесторами из дружественных стран никогда и не было и нет. "Да, действительно ушли предприниматели из тех стран, которые ввели санкции. Где-то сами компании ушли, где-то правительства на них повлияли. Но тем не менее это их был выбор. А все компании, которые хотят здесь работать, продолжают это делать. Зарабатывать неплохие деньги", - заключил Силуанов.

