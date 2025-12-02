Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на следующую трехлетку

Бюджет сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на предстоящие три года. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Бюджет на предстоящие три года сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов. При этом он сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит", - сказал Путин.