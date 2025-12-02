Орешкин считает, что проблема банков в неумении прогнозировать курс рубля

По словам замглавы администрации президента РФ, "если вы что-то не можете прогнозировать - это ваши проблемы"

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Проблема финансовых учреждений не в курсе рубля, а в умении его прогнозировать, сказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Выступая на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!" он ответил на замечание первого заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что банкам сложно прогнозировать курс российской валюты.

"Если вы что-то не можете прогнозировать - это ваши проблемы", - заявил Орешкин.

Пьянов в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" опубликовал пьесу в одном действии по мотивам Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", в которой подчеркнул необходимость признать существующую проблему курсообразования рубля. "Ставим вопрос - по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях? Возможная альтернативная конфигурация - плавающий валютный коридор", - пояснил Пьянов, слова которого приводятся в публикации РБК.

