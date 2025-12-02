Оператор Sea Bridge не подавал обращений о новой попытке рейса в порт Сочи

Позиция надзорных органов и служб, отвечающих за безопасность, не изменилась, отметили в администрации Краснодарского края

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Оператор парома Sea Bridge не подавал обращений в порт Сочи по вопросу о возможности совершения нового рейса из Трабзона. Об этом ТАСС сообщили в администрации Краснодарского края.

Представитель агентской компании Liderline Мустафа Чакыр 28 ноября заявлял, что компания - оператор парома Sea Bridge в начале будущей недели ожидает ответ властей Турции по вопросу запуска паромного сообщения между черноморскими Трабзоном и Сочи. При положительном решении вопроса она готова сразу же отправить паром.

"Обращений по новой попытке совершения рейса в морпорт Сочи не поступало. Позиция надзорных органов и служб, отвечающих за безопасность, тоже не изменилась - это отрицательная оценка возможности возобновления паромного сообщения", - сообщили в администрации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил обращение относительно ситуации с паромом Sea Bridge руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрею Тарасенко. В нем говорилось, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов; морской пункт пропуска через границу не укомплектован необходимым оборудованием, что повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов; маршруты следования транспорта (паром грузопассажирский и ранее перевозил людей и машины, его использование планировалось таким же) от Морского порта проходят через исторический центр Сочи, а также через густонаселенные районы. Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта.

В администрации региона отметили ТАСС, что позиция Краснодарского края относительно невозможности возобновления работы парома осталась прежней.

В понедельник в ряде СМИ со ссылкой на представительство компании Liderline в Трабзоне появилась информация о том, что первые пассажиры приобрели билеты на рейс парома Трабзон - Сочи, который вновь попытаются запустить 7 декабря.

О предыдущих попытках запуска сообщения

Паром Sea Bridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту было 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Тогда паром Sea Bridge, простоявший несколько дней на рейде в акватории Сочи, не смог получить разрешение ФСБ России для иностранных судов на швартовку в морском порту российского курорта.

Получение такого разрешения требуется на основании указа президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2025 года № 502 "Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации", где говорится, что заход в морские порты РФ судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта и Федеральной службы безопасности РФ.

Еще до этого в октябре без согласия принимающей стороны компанией был выполнен тестовый рейс парома. Тогда власти региона заявляли, что Краснодарский край заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности, однако запуск регулярного сообщения является преждевременным и небезопасным.