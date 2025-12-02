Путин: льготы для бизнеса по сбережениям сотрудников вступят в силу с 1 сентября

После этого будут донастраивать эти меры либо запускать дополнительные механизмы развития фондового рынка, отметил президент РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Льготы для работодателей, участвующих в софинансировании накоплений своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений, вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"

"Кроме того, предусмотрены льготы для работодателей, которые софинансируют накопления своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений, - сказал Путин. - Они вступят в силу с 1 сентября будущего года. Посмотрим, как работают эти нововведения, как бизнес и граждане оценят их эффективность".

"После чего будем донастраивать эти меры либо запускать дополнительные механизмы развития нашего фондового рынка".