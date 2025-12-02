Путин считает важным для улучшения делового климата мнение иностранного бизнеса

Президент РФ отметил, что "форум "Россия зовет!" дает отличную возможность вести открытую, конструктивную дискуссию по всем этим вопросам"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Предложения и мнения отечественного и иностранного бизнеса важны для улучшения делового климата в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Обратная связь, постоянный диалог с предпринимательским сообществом и инвесторами - это ключевое условие для улучшения делового климата, для укрепления инвестиционной динамики как залога уверенного, долгосрочного экономического роста, - сказал российский лидер. - Здесь важны мнения, предложения и отечественного бизнеса, и наших иностранных партнеров".

"Учет лучших зарубежных практик, оценка собственного опыта для решения задач и проблем, которые бизнес считает первостепенными, наиболее важными, - отметил Путин. - Очень важно, что форум "Россия зовет!" дает отличную возможность вести открытую, конструктивную дискуссию по всем этим вопросам. Знаю, что она у вас идет, очень активно. Уверен, что она очень содержательна, полезна. Хочу всех поблагодарить за то - особенно обращаюсь сейчас к нашим иностранным друзьям и коллегам, - что вы все здесь, проявляете интерес к работе с Россией. Я желаю вам всего самого доброго".