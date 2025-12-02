Путин: на Совете по стратегическому развитию обсудят изменения в экономике

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Запуск структурных изменений в экономике и усиление конкурентной среды обсудят на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам через неделю. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Глава государства напомнил, что в декабре 2024 года перед правительством России и Центральным банком были поставлены принципиальные задачи: обеспечить переход к модели сбалансированного роста, сохранить низкий уровень безработицы и инфляции, при этом запустить структурные изменения в экономике с учетом курса на ее обеление, усиление конкурентной среды.

"Подробно поговорим на эту тему буквально через неделю на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - отметил президент.