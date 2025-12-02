Глава Карелии поручил проработать вопрос производства детского питания из рыбы

В республике можно производить детское рыбное питание из карельской форели, а также трески и пикши

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил предприятиям и профильным органам проработать вопрос производства детского питания на основе рыбы в сотрудничестве с Институтом детского питания. Об этом шла речь на заседании Совета по развитию рыбохозяйственного комплекса, сообщили в правительстве республики.

"В ходе обсуждения ключевых направлений отрасли глава республики подчеркнул необходимость исполнения поручения президента России по повышению потребления рыбы в стране. В этой связи Артур Парфенчиков дал поручение предприятиям и профильным органам проработать вопрос производства детского питания на основе рыбы в сотрудничестве с Институтом детского питания. Это позволит расширить ассортимент полезных продуктов для подрастающего поколения и способствовать здоровому питанию жителей региона", - сказано в сообщении.

Парфенчиков добавил, что в республике можно производить детское рыбное питание из карельской форели, а также трески и пикши, которых добывают в Баренцевом море. Он подчеркнул, что важно создавать культуру питания, начиная с самого детства.

Еще одной темой заседания стала минимизация ограничений на добычу водных биоресурсов для жителей. Парфенчиков поручил разработать меры по сохранению и легализации в республике рыбацких избушек. Они являются неотъемлемой частью традиционного ландшафта и обеспечивают ведение традиционного уклада жизни рыбаков, способствуя сохранению культурного наследия региона, отметили в правительстве.

Также на заседании обсудили освоение водорослевых ресурсов Белого моря. "Промысловые запасы бурых водорослей исчисляются десятками тысяч тонн, но этот потенциал в значительной степени не используется, открывая возможности для инвесторов. Задача - перейти от простой добычи к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью", - отметили в правительстве.

В регионе уже реализуются проекты в этом направлении. Так, в конце 2025 года будет запущено производство детского и спортивного питания, а также биологически активных добавок из беломорских водорослей мощностью до 500 тонн сырья в год.

Увеличение потребления рыбы в России

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством сообщил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом страны. По его словам, в среднем житель России съедает 24 кг рыбных продуктов в год.