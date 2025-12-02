АО "ГЛОНАСС" планирует выход на IPO в ближайшие три года

Компания готовит программу для согласования с советом директоров, сообщил ее глава Алексей Райкевич

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. АО "ГЛОНАСС" готовит программу по выходу на IPO в ближайшие три года, сообщил ТАСС глава компании Алексей Райкевич.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием.

"Как компания со 100% государственным участием планируем выход на IPO на горизонте ближайших трех лет. Сейчас мы готовим программу для согласования с советом директоров", - сказал Райкевич.