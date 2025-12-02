"Ростелеком" завершит в первой половине 2026 года строительство ВОЛС Tea Next

Компания намерена весной или в начале лета запустить ее в тестовом режиме, отметил ее президент Михаил Осеевский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" завершит в первой половине 2026 года строительство волоконно-оптической линии связи Tea Next до границы с Монголией и планирует весной или в начале лета запустить ее в тестовом режиме. Об этом сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Читайте также

Пять городов, сотни предпринимателей. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

"Мы стройку заканчиваем, потом [будем] ее настраивать, и весной или в начале лета будем запускать. Строительством закончим, наверное, в первом квартале", - сказал Осеевский.

Как напомнили в пресс-службе "Ростелекома, проект Tea Next реализуется в партнерстве с Альфа-банком, а также с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования" ВЭБ.РФ для снижения стоимости привлеченных средств. "Проект полностью реализуется на рыночных условиях, поэтому обеспечением выступает имущество и денежные потоки ООО "Атлас". Проект Tea Next находится в активной фазе реализации, в следующем году завершается этап строительства ВОЛС до границы с Монголией, и ООО "Атлас" начнет получать доходы от международного транзита трафика, а также от контрактов с крупными российскими операторами", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ и Альфа-банк совместно предоставят компании "Атлас" синдицированный кредит для создания и обслуживания новой ТрансЕвразийской волоконно-оптической линии связи (Tea Next). Линия будет обладать пропускной способностью в 48 пар оптических волокон и протяженностью около 11,7 тысяч километров. Договор о синдицированном кредитовании был подписан в рамках программы "Фабрика проектного финансирования" на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект охватывает территорию 27 регионов России. На его маршруте предусмотрены ответвления к ключевым узлам обмена трафиком, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Общая стоимость реализации проекта составляет 28,1 млрд рублей.