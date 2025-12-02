В Единую экосистему сопровождения инвестиций интегрируют действующую инвесткарту

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, система объединит и синхронизирует между собой уже имеющиеся различные инструменты поддержки инвесторов, которые есть у ВЭБ.РФ и Минэкономразвития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В Единую экосистему сопровождения инвестиций в РФ будет интегрирована действующая инвестиционная карта России - сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок на территории всей страны, в том числе для зарубежных компаний. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максим Решетников, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина, озвученную на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовет!".

Глава государства предложил создать эту экосистему, чтобы предприниматели и компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта - от его задумки до реализации. Она может быть создана на базе госкорпорации ВЭБ.РФ с участием Минэкономразвития.

По словам Решетникова, экосистема объединит и синхронизирует между собой уже имеющиеся различные инструменты поддержки инвесторов, которые есть у ВЭБ.РФ и Минэкономразвития.

"Основной базой для подбора площадок для размещения новых производств для бизнеса станет инвесткарта России, invest.gov.ru, разработанная нами при поддержке правительства Москвы. Здесь уже сейчас можно найти площадку под реализацию инвестиционного проекта в разных регионах, сравнить их возможности, оценить затраты и подобрать меры государственной поддержки", - сообщил министр. Он уточнил, что на карте размещено более 16 тысяч площадок для открытия бизнеса.

"Создание единой экосистемы с использованием потенциала ВЭБ.РФ, который фактически станет федеральным "единым окном" для всех крупных инвестпроектов, будет важным фактором ускорения инвестиционной активности в стране", - добавил Решетников, отметив, что в ближайшее время состоятся необходимые консультации с ВЭБ.РФ.

В частности, готовящимися изменениями в нормативную базу предлагается наделить ВЭБ.РФ функциями по сопровождению крупных и стратегически значимых инвестиционных проектов при координации со стороны Минэкономразвития.

"Эти функции будут реализовываться путем "сквозного сопровождения крупных и стратегически значимых инвестиционных проектов от инициативы до реализации, включая структурирование проектов и оценку целесообразности бюджетного участия, а также подбор оптимальных мер поддержки, в том числе в рамках работы специальной рабочей группы по координации деятельности институтов развития", - пояснили в министерстве.

Поддержка регионов

Экосистема будет включать методологическую и операционную поддержку регионов в формировании инвестиционных предложений, содействие в их запуске и продвижении на внутренних и внешних рынках.

Также для формирования экосистемы предусмотрено выстраивание двусторонней работы с региональными агентствами инвестиционного развития.

В Минэкономразвития полагают, что инвестиционная карта позволяет качественно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры - от дорожного покрытия до сотовой связи.

Кроме того, там размещены инвестпредложения от регионов - запрос по созданию производства конкретного типа в определенной локации. Предложения включают в себя инвестиционную площадку под целевое использование, проработанные условия ее предоставления, информацию о преимуществах и доступных мерах поддержки.