Обследование затонувшего в Мурманске плавдока обойдется в 240 млн рублей

Подрядчика выявят с помощью торгов

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Торги объявлены на выявление подрядчика по обследованию плавучего дока ПД-50 в Мурманске, затонувшего в 2018 году. Начальная стоимость работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с плавдоком на территории Мурманской области - 240,4 млн рублей, говорится в сообщении единой информационной системы в сфере госзакупок.

"Выполнение работ по проведению подводного обследования затонувшего плавучего дока ПД-50 в рамках выполнения работ, услуг по разработке документации по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области. <...> Начальная цена 240,4 млн рублей", - сказано в сообщении.

Заказчиком работ выступает АО "Ленморниипроект". Итоги конкурсных процедур объявят не позже 5 декабря 2025 года.

Плавдок ПД-50 затонул в ночь на 30 октября 2018 года в Мурманске во время планового выхода из него единственного авианосца ВМФ России "Адмирал Кузнецов". В результате корабль получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана.

Плавдок ПД-50 - один из крупнейших в мире и крупнейший в России, он был построен в Швеции в 1980 году по заказу ВМФ СССР. Длина дока - 330 м, ширина - 67 м, грузоподъемность - 80 тыс. тонн. Площадь дока - 22,1 кв. км.