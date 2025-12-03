NTech: продажи красной икры в России в январе - сентябре снизились на 45%

В стоимостном выражении продажи упали на 10,1%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Продажи красной икры в России в январе - сентябре 2025 года снизились в натуральном выражении на 45,1%, в стоимостном - на 10,1%, сообщили ТАСС в аналитической компании NTech.

"Икру в 2025 году стали покупать меньше и в килограммах, и в деньгах. В натуральном выражении за январь - сентябрь 2025 года продажи упали на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении год к году продажи упали на 10,1%", - говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос о ценах на икру перед Новым годом, директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов подчеркнул, что многое будет зависеть от соглашений между ретейлерами и поставщиками.

"Не исключено, что цены вырастут в опте, но на рознице в предновогодний период это скажется в меньшей степени. Также важно помнить про маркетинговые уловки. Федеральные сети в рамках своих предпраздничных промо-предложений любят снижать стоимость определенных позиций, которые можно назвать "якорными", включая икру, приходя за которыми покупатель по цепочке накупит массу других товаров уже не по акционным ценам", - добавил он.