Минфин не будет использовать ОФЗ в юанях для финансирования дефицита бюджета

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что это не тот инструмент

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ не планирует использовать юаневые гособлигации для финансирования дефицита бюджета. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

"Это абсолютно не тот инструмент, которым мы будем занимать большие объемы для финансирования дефицита бюджета", - подчеркнул министр финансов.

Ранее Минфин провел дебютное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, на общую сумму 20 млрд юаней (около 230 млрд рублей по текущему курсу).

Выпущены два транша: на 12 млрд юаней со сроком погашения в 2029 году и купонной ставкой 6% годовых, и на 8 млрд юаней со сроком погашения в 2033 году и купонной ставкой 7% годовых.

По итогам книги заявок ставки купонов удалось снизить на 50 базисных пунктов по сравнению с первоначальными ориентирами. Структура инвесторов: банки - 59,6%, управляющие компании - 19,6%, розничные инвесторы - 15,9%, инвесткомпании - 2,7%, страховщики - 2,2%.

Техническое размещение и начало обращения ценных бумаг состоятся 8 декабря 2025 года.