Топ-менеджер Пьянов: ВТБ планирует рекордное обновление своих офисов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ВТБ в 2025 году планирует открыть и реновировать более 440 офисов, новые пространства будут в формате agile. Об этом ТАСС на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Agile - подход, в котором работа разбивается на короткие циклы с упором на улучшение процесса.

"В этом году мы откроем и реновируем рекордное количество офисов. По нашим прогнозам, мы до конца года реализуем более 440 проектов. Самый большой показатель был 165 в прошлом году. Мы начали реализовывать проекты по открытию и реконструкции- и это новшество для банка - в формате agile", - сказал Пьянов.

В настоящее время банк уже реализовал 350 проектов, до конца года осталось около 100, уточнил топ-менеджер.

"С такой скоростью банк в своей истории еще офисы не реновировал. Офисы чистые, комфортные, светлые, красивые. Вы видели, наверное, что есть уникальные офисы. Например, в ГУМе мы сейчас совершенно невероятный офис будем открывать к концу года. Специальные витрины разрабатываем под ГУМ", - добавил Пьянов.

В 2026 году в плане развития и оптимизации сети ВТБ 470 проектов.

