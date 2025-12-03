"Аэрофлот" ожидает закрытия сделки по "Аэромару" до конца года

После совершения сделки доля перевозчика в компании составит 100%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" ожидает закрытия сделки по приобретению 49% "Аэромара", после совершения которой доля перевозчика в компании составит 100%, до конца года. Об этом сообщил журналистам гендиректор группы Сергей Александровский.

Aeromar ("Аэромар") осуществляет производство бортового питания. Ранее сообщалось, что через свою дочернюю компанию LSG Group Lufthansa в течение многих лет владела 49-процентной долей в Aeromar. Оставшийся 51-процентный пакет акций принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".

"Уже близки к закрытию. Думаю, до конца года завершим и сообщим об этом", - сказал Александровский.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" получил согласование правкомиссии об одобрении сделки по приобретению 49% "Аэромара", при разрешении президента РФ Владимира Путина российская авиакомпания увеличит свою долю в этой компании до 100%.

