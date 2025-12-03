"Аэрофлот" рассказал о необходимости согласования условий контрактов на 90 МС-21

Глава компании Сергей Александровский подтвердил готовность заключить твердые контракты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" готова к заключению контрактов на 90 отечественных самолетов МС-21, однако еще требуется согласование некоторых условий. Об этом сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

Читайте также

Пять городов, сотни предпринимателей. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

"Могу еще раз подтвердить, что мы готовы к заключению ближайших твердых контрактов на 90 МС-21 и не раз подтверждали нашу готовность. Требует согласования еще ряд условий. Ждем промышленность", - сказал он.

В июне 2025 года Александровский говорил, что в ближайшее время планируется согласовать с разработчиком МС-21 - Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) - условия поставки 90 самолетов, которые должны быть переданы до 2030 года. В сентябре сообщалось, что "Аэрофлот" до конца текущего года хочет завершить обсуждение и подписать твердые контракты на 90 отечественных самолетов МС-21.

МС-21 - отечественный проект ближне- среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производств. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км. Воздушное судно также может получить дальнемагистральную версию.

ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".