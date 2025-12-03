ТАСС публикует кадры запуска "Буревестника" между Москвой и Нижним Новгородом
Редакция сайта ТАСС
07:29
ТАСС, 3 декабря. ТАСС публикует кадры первого рейса нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник" из Москвы в Нижний Новгород.
На кадрах видно, что поезд состоит из современных двухэтажных вагонов с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки.
Из Москвы поезда будут отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода - в 7:20, 15:29 и 18:57. Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний - с Восточного. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днем, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний - на Ярославский.