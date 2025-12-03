ЕК в начале 2026 года предложит полностью запретить импорт нефти РФ в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что будет внесено соответствующее юридическое предложение

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Markus Schreiber

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия в начале 2026 года предложит полностью и навсегда запретить импорт нефти РФ в Евросоюз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы внесем юридическое предложение по полному запрету российской нефти в ЕС в начале следующего года", - заявила она.