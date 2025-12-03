"Селигдар" ждет цену на золото в диапазоне $4 000-4 400 за унцию

По словам президента компании Александра Хруща, золото в цене будет расти из-за того, что пока "правил и периода стабильности" в ближайшее время ожидать не стоит

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент "Селигдара" Александр Хрущ заявил, что золото продолжит рост и в 2026 году будет торговаться в коридоре $4 000-4 400 тройскую за унцию в связи с продолжающимися изменениями в мировой экономике и отсутствием устойчивых условий в ближайшем будущем.

"Золото в цене будет расти из-за того, что пока, к сожалению правил и периода стабильности в ближайшее время, наверное, ожидать не стоит", - сказал он в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"В следующий год мы увидим, если говорить про уровень цены, это $4 400 в этом коридоре за унцию. В среднем можно назвать $4 200", - отметил он.