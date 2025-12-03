Костин: решение в споре банков и маркетплейсов будет найдено

Глава ВТБ при этом отметил, что ни в одной стране мира маркетплейсам не разрешили создавать свои банки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что в споре банков и маркетплейсов будет найдено решение, при этом без выяснения отношений через прессу.

В интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!" он подчеркнул, что у банков "нет какого-то враждебного настроя" к коллегам из маркетплейсов.

"Много чего, что можем делать мы, чего они пока не могут делать. Поэтому посмотрим, но какая-то регуляторика должна быть, пока ее вообще нет для финансовых операций маркетплейсов, - продолжил Костин. - В этом плане мое предложение - если банк, у него 50 млн клиентов, давайте его тогда хотя бы к системно значимым отнесем, потому что почему по капиталу? А по количеству клиентов разве неважно, а вдруг обманутые вкладчики появятся при таком объеме? Поэтому здесь, я думаю, надо Центральному банку поработать. Думаю, что мы найдем решение без того, чтобы через прессу выяснять отношения, да еще в каком-то эмоциональном тоне".

Глава ВТБ также обратил внимание на то, что ни в одной стране мира маркетплейсам не разрешили создавать свои банки. Более того, банкам в Китае, когда они сильно развили свои финансовые механизмы, "дали по рукам", добавил он.

"Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий. Он говорит: "У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь. У каждого своя роль должна быть. Когда вы обращаетесь в маркетплейс и вам говорят, что этот товар стоит 100 рублей, если вы платите карточкой ВТБ, а 90 [рублей] - если вы платите карточкой такого-то банка нашего, то это является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями", - сказал банкир.

Позиция ЦБ РФ и крупных банков

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. По ее словам, это один из самых острых вопросов, которые сейчас обсуждают банки и онлайн-платформы. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь сообщил, что за счет таких скидок маркетплейсы в 2025 году недоплатили в госбюджет около 1,5 трлн рублей.

Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

Позиция маркетплейсов

Объединения предпринимателей в свою очередь попросили главу ЦБ "воздержаться от шагов, которые могут привести к ограничениям развития платформенной экономики, а также создать на базе Банка России рабочую группу с представителями платформ и отраслевых объединений по обсуждению программ лояльности на российском финансовом рынке". Маркетплейсы заявляли, что считают предлагаемые регулятором меры излишними и рассчитывают, что после обсуждений и получения дополнительных данных ЦБ сможет сформировать более сбалансированный подход.