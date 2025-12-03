РЖД ждут роста перевозок пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом

Новый двухэтажный скоростной поезд "Буревестник" 3 декабря начал курсировать между городами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) рассчитывают на увеличение объема перевозки пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом в связи с перезапуском скоростного поезда "Буревестник". Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора Иван Колесников.

"Уверен, что этот поезд будет востребован. В этом году на направлении Москва - Нижний Новгород мы уже перевезли 2,5 млн человек. Это практически уровень прошлого года, а с емкостью этого поезда мы понимаем, что объем перевозок, безусловно, увеличится", - сказал он.

Новый двухэтажный скоростной поезд "Буревестник" 3 декабря 2025 года начал курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. За один рейс "Буревестник" может перевозить свыше 730 человек.

На маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляющихся из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером.

"Все вагоны уникальные, они сейчас являются самыми современными и самыми инновационными среди тех, которые приобретаются "Российскими железными дорогами" и производятся Тверским машиностроительным заводом", - сказал Колесников.

"Буревестник" курсировал между двумя городами с 1960-х по 2014 год. Все это время в составе поезда были одноэтажные вагоны, преимущественно с местами для сидения.