Минфин анонсировал новые размещения акций российских компаний с госучастием

Это произойдет в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ ожидает новые размещения акций компаний с государственным участием в 2026 году. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Читайте также

Пять городов, сотни предпринимателей. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

"Мы видим, что некоторые госкомпании, которые раньше очень сторонились этого, они уже более положительно на это смотрят. Они видят, что в целом произошла перемена. Общее мнение, о том, что компании с государственным участием могут выходить на IPO, таким образом, создавать источники инвестиций для себя, и одновременно создавать дополнительную мотивацию для менеджмента. Я думаю, что в следующем году мы точно увидим новые размещения компании с госучастием", - сказал Чебесков.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать программу первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO) компаний с госучастием. Путин также предложил создать в стране единую экосистему сопровождения инвестиций. Ожидается, что она будет сформирована на базе ВЭБ.РФ при участии Минэкономразвития.