Кабмин запустит кампанию по популяризации фондового рынка

В Минфине отметили, что фондовый рынок будут подвигать "как продукт, куда граждане смогут вкладываться"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря /ТАСС/. Правительство совместно с крупными брокерскими компаниями запустит маркетинговую кампанию для популяризации фондового рынка среди населения, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Сейчас по всей логике мы уже знаем, что большие брокерские компании и государство запустят маркетинговые кампании, рекламную кампанию для продвижения фондового рынка как продукта, куда граждане смогут вкладываться", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать программу первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO) компаний с госучастием. Путин также предложил создать в стране единую экосистему сопровождения инвестиций. Ожидается, что она будет сформирована на базе ВЭБ.РФ при участии Минэкономразвития.

