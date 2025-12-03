В Мax создали свыше 20 тыс. госпабликов

На них подписаны 2 млн человек

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 20 тыс. официальных каналов органов власти и учреждений создано в Мax, их совокупная аудитория превышает 2 млн подписчиков. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев, отметив, что в ближайшие месяцы число госпабликов может увеличиться до 40 тыс.

В АНО "Диалог Регионы" уточнили, что в мессенджере уже зарегистрированы каналы 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, а также более 4 тыс. органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Более 20 тыс. официальных каналов органов власти и учреждений уже создано в Мax, общее количество подписчиков - 2 млн. По нашей оценке, в ближайшие месяцы число новых госпабликов вырастет до 40 тыс. Активно начали работу по созданию своих каналов школы, театры, больницы. Центры управления регионами, подразделения "Диалог Регионы", помогают выстроить эту работу в каждом регионе", - сказал Цепелев.

АНО также представила рейтинг региональных правительств по охвату аудитории в Мах. В него вошли два ключевых показателя: количество подписчиков и соотношение аудитории канала с численностью населения региона. В топ-5 субъектов по состоянию на 1 декабря вошли Москва (50 тыс. подписчиков), Астраханская область (13 тыс.), Курская область (8 тыс.), Республика Коми (7,8 тыс.), Чукотский автономный округ (1,2 тыс.),

Говоря о "ВКонтакте", в организации отметили, что в соцсети работают 173 тыс. госпабликов, которыми пользуются 57 млн россиян. Развитие госпабликов в Мах является стратегически важным шагом, подчеркнул вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

"Госорганы идут туда, где находятся люди - это и есть настоящая открытость. Технологическая база национального мессенджера, включая интеграцию с "Госуслугами", обеспечивает безопасность, надежность и удобство этого диалога. Max, как и "ВКонтакте", становится мощной платформой для размещения социально значимой информации", - отметил он.