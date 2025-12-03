Путин в Индии обсудит торгово-экономическую кооперацию

Планируется подписать 10 межправительственных документов и свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими и некоммерческими структурами двух стран, уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Планируется обсудить ключевые аскеты торгово-экономической кооперации и подписать пакет двусторонних документов в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Предполагается, что в ходе визита будут предметно рассмотрены ключевые аспекты торгово-экономической кооперации" - сказал Ушаков. По его словам, в целом по всем аспектам двустороннего взаимодействия планируется подписать 10 межправительственных документов и свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими и некоммерческими структурами двух стран.

Как отметил Ушаков, по итогам двусторонних переговоров в Нью-Дели планируется утвердить программу культурных обменов до 2030 года. Будет объявлено о присоединении России к Международному альянсу больших кошек - организации, созданной Индией для объединения разных стран в целях охраны природы, а также сохранения тигра, льва, леопарда, снежного барса, пумы, ягуара и гепарда.

Обмен документами

В присутствии лидеров России и Индии состоится церемония обмена документами межправительственного и межведомственного характера. В частности, глава МВД РФ Владимир Колокольцев подпишет правительственные соглашения о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого, а также о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Планируется подписать план совместных действий по линии министерства внутренних дел по сотрудничеству в сфере противодействия наркоугрозе.

Министерства здравоохранения двух стран подпишут соглашение о сотрудничестве в области медицинского образования и науки.

Планируется, что министр транспорта Андрей Никитин подпишет меморандум о взаимопонимании с министерством портов, судоходства и водных путей о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатируемых в полярных водах.

Роспотребнадзор заключит соглашение с Управлением по безопасности и стандартам пищевых продуктов о сотрудничестве в области безопасности пищевой продукции.

Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подпишет меморандум о взаимопонимании с Департаментом космоса Индии в области организации производства жидкостных ракетных двигателей.