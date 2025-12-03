ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Визит Путина в Индию
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВизит Путина в Индию
Статья

Переговоры с Моди и развитие отношений. Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию

Редакция сайта ТАСС
13:01
© Александр Щербак/ ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам детали предстоящего визита российского лидера в Индию, который состоится 4-5 декабря. 

ТАСС собрал главное из высказываний помощника президента.

Встреча Путина с Моди

  • Путин начнет визит в Индию 4 декабря с неформальной встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди в его резиденции. По словам Ушакова, "это один из ключевых пунктов визита" российского лидера.
  • Российский лидер обсудит с Моди самые важные вопросы двусторонних отношений и международной обстановки.

Формат переговоров

  • Также у Путина запланированы переговоры с премьер-министром Индии в узком и расширенном составах.
  • После переговоров президент РФ и премьер-министр Индии выступят с заявлением для СМИ, отдельного пресс-подхода не запланировано.
  • РФ и Индия по итогам визита президента Путина примут совместное заявление о масштабных планах сотрудничества в политике, безопасности, экономике, финансах и ряде других сфер деятельности. 
  • Состав российской делегации пришлось "резать по-живому", поскольку интерес к сотрудничеству огромен, но существуют рамки протокола.

Темы обсуждения

  • В ходе визита Путина в Индию будут рассмотрены ключевые аспекты торгово-экономической кооперации, а также подписан пакет соглашений и контрактов.
  • В частности, страны планируют подписать программу развития стратегических направлений сотрудничества в экономике до 2030 года.

Программа визита

  • В Нью-Дели российский лидер даст старт вещанию RT India и обратится с приветствием к его зрителям.
  • 5 декабря Путин возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди.
  • Благодаря протокольным требованиям Нью-Дели Путин только за один день визита сделает сразу три записи в книгах почетных гостей.

Международные встречи в декабре

  • 13 декабря Путин приедет в Туркмению для участия в форуме Года мира и доверия.
  • Президент Индонезии Прабово Субианто в декабре приедет в РФ с рабочим визитом для сверки часов с российским коллегой.
 
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияУшаков, Юрий Викторович