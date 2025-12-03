Переговоры с Моди и развитие отношений. Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию
Редакция сайта ТАСС
13:01
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам детали предстоящего визита российского лидера в Индию, который состоится 4-5 декабря.
ТАСС собрал главное из высказываний помощника президента.
Встреча Путина с Моди
Формат переговоров
- Также у Путина запланированы переговоры с премьер-министром Индии в узком и расширенном составах.
- После переговоров президент РФ и премьер-министр Индии выступят с заявлением для СМИ, отдельного пресс-подхода не запланировано.
- РФ и Индия по итогам визита президента Путина примут совместное заявление о масштабных планах сотрудничества в политике, безопасности, экономике, финансах и ряде других сфер деятельности.
- Состав российской делегации пришлось "резать по-живому", поскольку интерес к сотрудничеству огромен, но существуют рамки протокола.
Темы обсуждения
- В ходе визита Путина в Индию будут рассмотрены ключевые аспекты торгово-экономической кооперации, а также подписан пакет соглашений и контрактов.
- В частности, страны планируют подписать программу развития стратегических направлений сотрудничества в экономике до 2030 года.