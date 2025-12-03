Путин посетит Туркмению 13 декабря

Президент России поучаствует в форуме Международного года мира и доверия, уточнил помощник главы российского государства Юрий Ушаков

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по приглашению своего туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова посетит Туркмению, чтобы поучаствовать в форуме Международного года мира и доверия. Поездку анонсировал на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Планируется 13 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме Международного года мира и доверия, - рассказал представитель Кремля. - Этот форум и вообще это событие, этот визит посвящен 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана".

"Туркменский президент просил, чтобы наш президент обязательно приехал", - добавил Ушаков.