Путин посетит Туркмению 13 декабря
Редакция сайта ТАСС
13:02
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по приглашению своего туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова посетит Туркмению, чтобы поучаствовать в форуме Международного года мира и доверия. Поездку анонсировал на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Планируется 13 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме Международного года мира и доверия, - рассказал представитель Кремля. - Этот форум и вообще это событие, этот визит посвящен 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана".
"Туркменский президент просил, чтобы наш президент обязательно приехал", - добавил Ушаков.