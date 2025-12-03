Ушаков: Путин и Моди выступят с заявлением для СМИ

Помощник президента РФ отметил, что отдельного выхода Владимира Путина к журналистам из РФ пока нет в графике

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступят с заявлением для прессы по итогам переговоров в Нью-Дели. Отдельного выхода российского лидера к журналистам из РФ пока нет в графике, отметил на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

"Условлено, что наш президент и премьер Моди сделают заявление для средств массовой информации", - анонсировал дипломат.

"Я сейчас могу сказать, что запланировано заявление президента и премьер-министра по итогам переговоров, - ответил Ушаков на вопрос, планируется ли пресс-подход по итогам визита. - Но это как бы составная часть переговорного процесса 4-5 декабря". "Что будет еще дополнительно (вне программы визита - прим. ТАСС), мне трудно вам сказать", - заключил помощник президента.

"Естественно, какие-то мероприятия могут продлиться дольше, чем обычно - например, переговоры, - рассказал Ушаков о возможной коррекции графика главы государства. - Они могут быть короткими, а могут - и чаще всего становятся - более длительными".

Путин регулярно по итогам зарубежных поездок и международных форумов отвечает на вопросы СМИ, которые, как правило, посвящены не только повестке мероприятия, но и актуальным темам. Так, президент выходил к прессе по окончании визитов в Таджикистан и Киргизию в октябре и ноябре, а также по итогам поездки в Китай в сентябре.