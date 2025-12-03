Россия и Индия планируют подписать программу сотрудничества в экономике

В Москве и в Нью-Дели придают очень большое значение предстоящему визиту, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия планируют в ходе предстоящего 4-5 декабря государственного визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели подписать программу развития стратегических направлений сотрудничества в экономике до 2030 года. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нынешний визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку российско-индийский связей. По итогам визита имеется в виду подписать и принять целый ряд двусторонних документов в самых различных областях, включая Программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Ушаков.

По его словам, и в Москве, и в Нью-Дели придают очень большое значение предстоящему визиту.

"Он давно планировался, он ожидаем обеими сторонами. И мы исходим из того, что он будет весьма успешным и позволит активизировать дружеские отношения между сторонами, которые и так находятся на подьеме", - сказал Ушаков.

Он отметил, что в 2024 году двусторонний товарооборот вырос на 12% до $63,6 млрд

"У нас немало масштабных перспективных проектов в самых различных областях - это и производственная кооперация, инновационные технологии, транспорт, мирный космос, разработка месторождений, здравоохранение, программы по трудовой миграции и множество других", - сказал Ушаков.

По его словам, в 2024 году россияне совершили более 880 тысяч поездок в Индию в рамках туристических обменов, а индийцы 40 тысяч раз посетили Россию. "Эта сфера обладает большим потенциалом", - сказал помощник президента.