Лидер Индонезии приедет в Россию в декабре для "сверки часов"

Сотрудничество между двумя странами углубляется, уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто посетит РФ в декабре с рабочим визитом, чтобы "сверить часы" с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Наш президент примет с рабочим визитом президента Индонезии Субианто, - анонсировал представитель Кремля. - Сугубо рабочий визит для "сверки часов" с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира".

"В том числе в регионе, где находится Индонезия", - добавил Ушаков.