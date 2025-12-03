Лидер Индонезии приедет в Россию в декабре для "сверки часов"
Редакция сайта ТАСС
13:01
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто посетит РФ в декабре с рабочим визитом, чтобы "сверить часы" с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Читайте также
Переговоры с Моди и развитие отношений. Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию
"Наш президент примет с рабочим визитом президента Индонезии Субианто, - анонсировал представитель Кремля. - Сугубо рабочий визит для "сверки часов" с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира".
"В том числе в регионе, где находится Индонезия", - добавил Ушаков.