Путин обсудит с Моди важные вопросы двусторонних отношений

Кроме того, президент посетит мемориал Махатмы Ганди, где возложит венок и сделает запись в книге почетных гостей, указал помощник российского лидера Юрий Ушаков

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе госвизита в Индию обсудит с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди самые актуальные и важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, программа визита начнется 4 декабря, вечером. По прибытии в Нью-Дели президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции.

Как сообщил помощник президента, в пятницу 5 декабря в президентском дворце состоится церемония официальной встречи российского лидера президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Моди.

"Потом предусматривается, что наш президент посетит мемориал Махатмы Ганди, где возложит венок и сделает запись в книге почетных гостей. После того уже начинается непосредственно деловая часть визита. В Хайдарабадском дворце состоится беседа Путина с премьер-министром Моди в узком составе", - сказал Ушаков.

Расширенный состав

Затем, по его словам, переговоры продолжатся в расширенном составе. В состав российской делегации вошли как члены правительства, так и представители бизнеса. В частности, сообщил Ушаков, в Индии на переговорах будут участвовать министр обороны Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. В состав делегации также вошли представители Федеральной таможенной службы, Росфинмониторинга, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководители Роскосмоса, Росатома, ВЭБ.РФ.

Российский бизнес будет представлен руководителями "Роснефти", Сбербанка, "Базового элемента", "Русала", Банка ВТБ, Российской ассоциации производителей удобрений, "Росхима", "Трансмашхолдинга". Также в составе делегации - главы РСПП - Александр Шохин и "Деловой России" - Алексей Репик.

Завершение визита

В завершение пребывания в Хайдарабадском дворце президент РФ сделает запись в книге почетных гостей. После этого Путин совместно с премьер-министром Индии выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума, который проводится 4 и 5 декабря. Затем президент России вместе с главным редактором RT Маргаритой Симоньян участвует в церемонии запуска вещания телеканала "RT Индия". Наш президент обратится к аудитории телеканала с кратким приветственным словом. Вечером в президентском дворце состоится встреча Путина с президентом Индии.