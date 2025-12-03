Путин в Индии возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди

Также у президента РФ запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в узком и расширенном составах, отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 5 декабря, во второй день своего государственного визита в Индию, проведет переговоры с руководством страны, примет участие в Российско-индийском бизнес-форуме, а также возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди. О программе визита рассказал на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Предусматривается, что наш президент посетит мемориал Махатмы Ганди, где возложит венок и сделает запись в книге почетных гостей", - анонсировал представитель Кремля.

Также у Путина запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в узком и расширенном составах, затем от имени главы индийского правительства "проводится официальный завтрак в честь президента [РФ] с концертной программой".

Вечером Путин проведет переговоры с участием делегаций с президентом Индии Драупади Мурму, после которых "будет организован большой прием президента Индии в честь президента России, на котором будет присутствовать и премьер-министр Моди", сообщил Ушаков.

Хотя возложение венков к мемориалу Махатмы Ганди - необходимая протокольная церемония, российский лидер особенно выделяет фигуру этого индийского политика. В 2007 году в беседе с журналом Spiegel Путин, назвав себя "демократом чистой воды", шутливо посетовал, что "после смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем". Позднее, в 2012 году, он отмечал, что, если бы такое было возможно, ему было бы интересно поговорить со многими историческими деятелями прошлого, включая прежних правителей России.