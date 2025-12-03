Путин начнет визит в Индию с неформальной встречи с Моди

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков уточнил, что беседа будет проходить в формате "тет-а-тет"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начнет государственный визит в Индию вечером 4 декабря. Первым мероприятием станет неформальная встреча с премьер-министром республики Нарендрой Моди в его резиденции, рассказал на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Представитель Кремля отметил, что считает эти переговоры ключевым мероприятием визита.

"Вечером по прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. Эта беседа будет носить характер закрытый, будет проходить в формате "тет-а-тет", - отметил Ушаков.

"Моя оценка - это один из ключевых пунктов визита нашего президента, поскольку в ходе таких доверительных контактов с глазу на глаз обсуждаются самые актуальные, самые чувствительные и самые важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки, - добавил помощник российского лидера. - Собственно, на такого рода встречах и делается политика".

Как анонсировал Ушаков, протокольная церемония официальной встречи состоится на следующее утро в Президентском дворце. В ней примут участие президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.