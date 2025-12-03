Путин в Нью-Дели даст старт вещанию RT India

Президент обратится к аудитории канала с кратким приветственным словом, отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе своего государственного визита в Индию даст старт вещанию телеканала RT India и обратится с приветственным словом к его первым зрителям. Это анонсировал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Наш президент вместе с [руководителем RT] Маргаритой Симоньян поучаствует <…> в церемонии запуска вещания телеканала RT India. Наш президент обратится к аудитории канала с кратким приветственным словом", - поделился дипломат.