Ушаков: РФ и Индия примут совместное заявление о сотрудничестве в разных сферах

В частности, речь идет о политике, безопасности, экономике, финансах и энергетике, заявил помощник российского лидера

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. РФ и Индия по итогам визита президента России Владимира Путина в республику 4-5 декабря примут совместное заявление о масштабных планах сотрудничества в политике, безопасности, экономике, финансах и ряде других сфер деятельности. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"По итогам переговоров будет принято - это очень важно - совместное заявление, в котором [будут] намечены масштабные планы сотрудничества и перспективы в политике, безопасности, экономике, сфере финансов, транспорта, энергетики, образования и культуры", - сказал он.