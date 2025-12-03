Ушаков: состав делегации России в Индию пришлось "резать по-живому"

Интерес к сотрудничеству огромен, но существуют рамки протокола, отметил помощник российского лидера

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Состав российской делегации на предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Индию пришлось "резать по-живому", поскольку интерес к сотрудничеству огромен, но существуют рамки протокола. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Нам, честно говоря, приходилось резать по-живому, сокращать некоторых желающих принять участие, потому что интерес к сотрудничеству с Индией, можно сказать, огромен", - сказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что есть большое число желающих принять участие в переговорах, но российская сторона следует тем протокольным установкам, которые предлагает Нью-Дели.