Ушаков: Путин оставит в Индии записи сразу в трех книгах почетных гостей

Президент РФ посетит мемориал Махатмы Ганди и проведет переговоры в Хайдарабадском дворце и президентском дворце

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин благодаря протокольным требованиям Нью-Дели только за один день визита сделает сразу три записи в книгах почетных гостей. О курьезе рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Дипломат анонсировал, что президент РФ посетит мемориал Махатмы Ганди, где "возложит венок и сделает запись в книге почетных гостей".

Проведя переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадском дворце, принадлежащем правительству страны, Путин также "сделает запись в книге почетных гостей", рассказал Ушаков.

Еще одна запись появится по итогам посещения президентского дворца и переговоров с главой индийского государства Драупади Мурму. "То есть три записи президент сделает в ходе визита, - усмехнулся Ушаков. - Так предлагает индийская сторона". "Ну а мы, естественно, откликнулись на эту просьбу", - добавил дипломат.

Государственный - высший по статусу - визит Путина в Индию пройдет 4-5 декабря.